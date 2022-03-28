Владикавказ, , 14:34 — REGNUM В Северной Осетии из-за закрытия Военно-Грузинской дороги образовалась очередь из почти 3000 большегрузов. Транспортная артерия, соединяющая Россию со странами Закавказья, работает с ограничениями в течение всего месяца. С утра 28 марта движение вновь остановлено для всех видов автотранспортных средств.

Дорога

«Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 2900 большегрузов», — приводит ТАСС слова вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева, доложившего 28 марта о ситуации в ходе аппаратного совещания при главе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по Военно-Грузинской дороге в сторону Грузии было остановлено с 06:00 28 марта. До этого в течение всего месяца дрога работала с перебоями.

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