Никосия, , 14:32 — REGNUM Российский народ может вынести то, что станет губительным для жителей других стран. Об этом, комментируя беспрецедентные санкции Запада в отношении России на фоне проводимой спецоперации на Украине, заявил посол России на Кипре Станислав Осадчий.

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По его словам, западные стратеги не учитывают один момент — XX век был ужасным веком для России, за этот век у российского народа сформировался такой уровень резистентности к любого рода катастрофам и катаклизмам, который и не снился западной цивилизации.

«Те события, которые стали бы фатальными для любой другой страны, для нас есть повод к консолидации и сплочению вокруг собственной власти», — подчеркнул в статье «Цель — искоренить нацизм на Украине», опубликованной в кипрской газете «Политис».

Он подчеркнул, что антироссийские санкции будут иметь весьма серьёзные последствия, прежде всего для стран Европы. Россия их без ответа не оставит, заверил дипломат.

«Мы предлагаем задуматься, какой процент собственного ВВП и каким снижением жизненного уровня своего населения Европа готова пожертвовать в качестве «налога за лояльность» американскому патрону. И есть ли у этих стран собственные национальные интересы?» — добавил Осадчий.

Он также подчеркнул, что «все войны и кризисы рано или поздно заканчиваются, а народы возвращаются за стол переговоров», однако если сейчас «в эйфории русофобии, охватившей весь западный мир, разрушить то, что строилось веками, восстанавливать отношения будет крайне сложно, если вообще возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.