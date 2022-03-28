Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В связи с резко ухудшившимися погодными условиями сервисы по прокату самокатов в Санкт-Петербурге на время приостановили свою работу. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самокаты на прокат

Причиной приостановки работы сервисов стал обрушившийся на город в ночь с 27 на 28 марта снегопад. Такие условия вызывают риск потери управления транспортными средствами. Воспользоваться услугами аренды самокатов можно будет после прихода погодных условий в норму.

Напомним, что комтранс и компании по аренде электросамокатов в 2021 году заключили соглашение, в рамках которого определяются правила пользования этими транспортными средствами. В том числе регламент парковки и скоростного режима.