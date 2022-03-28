Москва, , 14:31 — REGNUM Российская Федерация остается собственником зарубежных государственных финансовых активов, в том числе и заблокированных в Японии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Елена Воронкова.

Международные резервы 401(K) 2012

«Вопрос о конфискации этих средств поднимается сегодня не только Японией, где под санкциями находится примерно 10% общего объема российских международных активов, но и другими странами, присоединившимися к финансовой блокаде России.

Такой же подход действует и в отношении частного капитала и частной недвижимости», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что валютные резервы Центробанка России, которые хранятся в Банке Японии, нельзя реквизировать.

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