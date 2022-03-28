Москва, 28 марта 2022, 14:31 — REGNUM Российская Федерация остается собственником зарубежных государственных финансовых активов, в том числе и заблокированных в Японии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Елена Воронкова.
Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что валютные резервы Центробанка России, которые хранятся в Банке Японии, нельзя реквизировать.
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