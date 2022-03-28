Москва, 28 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Почётные наименования «гвардейские» присвоены 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты. Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны входит в состав 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота России. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты — тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Почётное звание им присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» в условиях боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину было присвоено звание Героя России. Экипаж танка, которым он руководил, отличился во время захвата переправы через Днепр — одним из первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил. Это позволило удержать район дамбы Северо-Крымского канала. После ликвидации бетонной дамбы по Северо-Крымскому каналу в Крым пошла вода.

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