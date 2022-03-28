Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Бензин и дизельное топливо в Грузии подорожало из-за роста цен на мировом рынке. Об том 28 марта заявил на брифинге министр экономики страны Леван Давиташвили.

Заправка топливом Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в розничной сети продается горючее, которое закупили на пике цен. Мы непосредственно общаемся с импортерами. Ожидаем, что на рынке может появиться горючее, закупленное по более низкой цене», — сказал министр.

Давиташвили добавил, что правительство будет принимать меры, чтобы облегчить положение населения. Он также обвинил оппозицию в использовании справедливого протеста населения в политических целях.

Стоит отметить, что стоимость топлива для автомобилей в Грузии за последний месяц выросла почти на 20%. В Тбилиси цена на бензин марки «Премиум» увеличилась до 4 лари (около 130 руб) за литр. 27 марта ряде городов прошли массовые акции протеста из-за подорожания топлива.

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