Кострома, , 15:27 — REGNUM Составлен потрет среднестатистического гостя Костромской области. Об этом на совещании в администрации региона сообщил директор департамента экономического развития региона Александр Свистунов.

Туристы в Костроме Наталья Диева

«Наш турист — это преимущественно индивидуальный турист, возраст 35−44 года. Продолжительность пребывания составляет 1−2 суток, 32% — туристы из Москвы и Московской области, а также Ярославской, Ивановской, Вологодской, Кировской областей и Санкт-Петербурга» , — пояснил директор.

Как ранее писало ИА REGNUM, в основном туристы тратятся на еду и непродовольственные товары в местных магазинах (51% расходов), посещение кафе (16%), гостиницы (16%). На развлечения — музеи, посещение концертов и других развлекательных мероприятий в структуре расходов приходится лишь 2%, что является небольшим показателем.

Увеличить поступления в бизнес и бюджет от развлечений можно, заинтересовав туристов пакетными предложениями. Это направление активно развивают местные предприниматели, недавно к нему подключились и государственные музеи.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников прогнозирует «активное развитие» туризма в 2022 году, в связи с чем департаменту экономики и агропромышленного комплекса поручено проработать новые предложения. В частности, речь идёт об агротуризме— «чтобы люди могли приехать в деревню пожить в деревянном доме, испечь пироги в русской печи». Музеи попросили подготовить экскурсии премиум-класса для людей с высоким достатком.

Ещё одна стратегическая задача — расширить географию туризма внутри региона. По данным депэкономики, более 50% туристов, посещающих Костромскую область, приезжают именно в Кострому. В связи с этим чиновникам поручено съездить с местными туроператорами в Нерехту и Галич, чтобы они предлагали новые продукты своим клиентам.

Отметим, что максимальная величина туристического потока в регионе фиксировались в 2018 году. Тогда область посетило более 1 млн человек. По итогам 2019 года турпоток снизился до 917 тысяч. В «пандемийные» 2020−2021 годы в области насчитали 571 и 861 туристов соответственно. В 2022 году администрация планирует восстановить показатели и принять не менее 1 млн гостей. Сбудутся ли оптимистичные прогнозы — покажет время.

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