Москва, 28 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В России разработан беспилотный летательный аппарат принципиально новой конструкции. Об этом 28 марта заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ras.ru Александр Сергеев

«Это беспилотный летательный аппарат совершенно новой конструкции, он называется «Циклодрон». Принцип движения фактически подсмотрен у старых колёсных пароходов. Современные средства автоматизации и непрерывного мониторинга за положением лопастей, наклонов позволяет таким образом управлять этой системой, что если есть четыре таких колеса, то можно программировать, осуществлять любые движения: вертикальный взлёт, посадка на наклонную стенку, подлет к зданию и так далее», — заявил Сергеев.

«Это впервые было сделано. Хотя, конечно, есть такой знаменитый русский инженер Сверчков, который еще больше века назад предложил этот тип движения, но до сих пор ничего не реализовано. И этот аппарат пока весом всего около 60 кг и с полезной нагрузкой всего 10 кг, фактически демонстратор, был сделан у нас в Сибири», — указал он.

В частности, аппарат стал разработкой Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук, который поддержан Фондом перспективных исследований.

«Мы считаем, что этот альянс очень хорошо сработал», — указал Сергеев.