Лос-Анджелес, США, , 14:25 — REGNUM Американская актриса Реджина Холл высмеяла модель и бизнесвумен Ким Кардашьян во время церемонии вручения премии «Оскар». Прямую трансляцию мероприятия вела телекомпания ABC 28 марта.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Во время церемонии Реджина Холл и её соведущая Ванда Сайкс обратились к актрисе Джуди Денч и заявили, что они подготовили для неё «вдохновляющую цитату». «Вы знаете, почему вы не выиграли (премию — ИА REGNUM) сегодня вечером? Совет от Ким Кардашьян: «Работай усерднее», — пошутили они, на что Денч громко рассмеялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из своих интервью Ким Кардашьян дала совет «деловым женщинам»: «Поднимай свою задницу и работай усерднее. Похоже, в наши дни никто не хочет работать». Пользователи Сети раскритиковали модель за её высказывание, отметив, что стартовые условия жизни модели были намного лучше, чем у многих людей — Кардашьян изначально родилась в семье богатого юриста и лишь преумножила своё состояние.

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