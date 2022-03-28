Красноярск, , 14:23 — REGNUM Авиакомпания «Красавиа» отменила рейсы по маршруту Красноярск — Абакан. Решение принято в связи с убыточностью направления без субсидий, сообщает ТАСС.

Аэропорт Абакана Abakan.aero

Отмена рейсов, как отмечается, также позволит экономить ресурс самолётов Л-410, которые летали между столицами соседних регионов.

Кроме того, по программе субсидий полёты совершались на самолёте АТР-42−500. В 2022 году субсидии были выданы на 27 рейсов, которые к настоящему времени уже выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля из Красноярска начнутся перелёты в Минеральные Воды с пересадкой в Уфе. Рейсы будет выполнять дважды в неделю российская авиакомпания «Азимут».

Читайте также: Из Минвод запустили авиарейсы в Архангельск и Красноярск