Джакарта, , 14:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы 20 млн микро, малых и средних предприятий вышли на рынок в 2022 году, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Президент хочет, чтобы число компаний продолжало расти и к 2024 году достигло 30 млн.

По словам президента, во время пандемии 17,5 млн предприятий вошли на цифровую платформу. Этого количества недостаточно и число компаний необходимо продолжать увеличивать.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель исполнительного совета крупного мусульманского объединения в Индонезии «Нахдлатул Улама» Яхья Чолил Стакуф выразил свою приверженность и поддержку независимости народа Палестины.

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