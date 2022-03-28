Красногорск, , 14:23 — REGNUM Врачам Московской областной больницы им. Розанова В.Н. удалось спасти мужчину, выпавшего с 13 этажа. Об этом 28 марта сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

В отделении реанимации Фото пресс-службы правительства Калужской области

Пострадавший поступил в медучреждение в состоянии травматического шока, с переломами конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и ранами головы, плеча, пяточной области, грудной клетки. Помимо этого, у пациента были выявлены диагностические признаки разрыва селезенки.

«Реанимационная бригада не отходила от него ни на шаг, и только благодаря их неимоверным усилиям, состояние шока было купировано, и за дело взялись хирурги», — рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

После стабилизации состояния пациент был экстренно прооперирован.

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