Красногорск, 28 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Врачам Московской областной больницы им. Розанова В.Н. удалось спасти мужчину, выпавшего с 13 этажа. Об этом 28 марта сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В отделении реанимации

Пострадавший поступил в медучреждение в состоянии травматического шока, с переломами конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и ранами головы, плеча, пяточной области, грудной клетки. Помимо этого, у пациента были выявлены диагностические признаки разрыва селезенки.

«Реанимационная бригада не отходила от него ни на шаг, и только благодаря их неимоверным усилиям, состояние шока было купировано, и за дело взялись хирурги», — рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

После стабилизации состояния пациент был экстренно прооперирован.