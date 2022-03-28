Менделеевск, Татария, , 14:23 — REGNUM На химическом заводе имени Л.Я. Карпова в Менделеевске готовы заменить компоненты производимого предприятием тонера для лазерной техники на отечественные. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в настоящее время для производства тонера используются в основном компоненты из Китая, однако на фоне санкций предприятие решило производить порошок из отечественного сырья.

В настоящее время ученые завода ведут разработку своей рецептуры, в ходе которой изучают технологию получения смолы для будущей краски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агрофирма «Выборжец» в Ленинградской области готова заместить своими шампиньонами импорт грибов.