Москва, , 14:27 — REGNUM Российский рэпер May Wave$ (Даниил Мейлихов) опубликовал новый видеоклип под названием «Люби Меня Пока Я Тут». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 28 марта.

May Wave$ Скриншот YouTube

В ролике музыкант гуляет на природе, рассказывая историю своих любовных отношений. Примечательно, что эта работа стала первым клипом May Wave$ в 2022 году.

Напомним, что May Wave$ начал творческий путь в 2015 году, записав несколько композиций. В 2021 году рэпер выпустил новый альбом под названием Dead Love 2.

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