Донецк, , 14:21 — REGNUM Украинские боевики за 10 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике снарядами калибра 122 и 152 мм, сообщает 28 марта представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в 12:00 мск ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 мм по населенному пункту Александровка и в 12:10 мск выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по населенному пункту Ясиноватая.

Обстрел производился из населенных пунктов Победа и Авдеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.