Москва, 28 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — цитирует Абрамченко ее пресс-служба.

По ее словам, до регионов уже доведены лимиты в полном объеме, поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время. Среди регионов больше всего получила Московская область — 94 млн рублей, Нижегородская область — 89 млн рублей, Краснодарский край — 88 млн рублей, Свердловская область — 79 млн рублей, Кировская область — 75 млн рублей, Челябинская область — 69 млн рублей, Пермский край — 66 млн рублей, Башкирия — 63 млн рублей, Тверская область — 56 млн рублей и Красноярский край — 54 млн рублей.

Со своей стороны, Абрамченко призвала регионы оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек.

Она также сообщила, что дополнительно для сдерживания цен для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня.

Абрамченко обсудила с регионами и бизнесом текущую ситуацию с производством хлебобулочных изделий и меры по недопущению скачкообразного повышения цен на хлеб.

Читайте также:Без упаковки: в Госдуме просят Патрушева помочь хлебопекам