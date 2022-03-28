Первомайский район, Оренбургская область, , 14:21 — REGNUM Житель Первомайского района Оренбургской области окажется на скамье подсудимых за попытку продать односельчанину снаряд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, 46-летний оренбуржец в августе 2021 года нашел недалеко от села Озерное снаряд и принес домой. Впоследствии мужчина решил заработать и продать находку. Снаряд он предложил земляку, но тот отказался от покупки боеприпаса.

Тогда несостоявшийся продавец решил избавиться от снаряда и выбросил его в водоем. Позднее выброшенный боеприпас из водоема был извлечен силовиками. Согласно заключению эксперта, снаряд опасен, так как оснащен взрывателем.

Оренбуржца обвинили в незаконном хранении опасного боеприпаса и покушении на его незаконный сбыт. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.