Ташкент, 28 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Узбекистану два кредита на сумму 120 миллионов долларов, средства будут способствовать значительному улучшению экологической ситуации. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЕБРР.

Dermot Doorly ЕБРР

«Кредиты в размере 50 миллионов долларов и 70 миллионов долларов выделены для улучшения услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами в Хорезмской области и Каракалпакстане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один из существующих мусорных полигонов в Хорезме или Каракалпакстане нельзя назвать санитарным.

«Они не имеют элементарной защиты или специализированного сервисного оборудования и поэтому представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья населения», — говорится в сообщении.

Так, в Хорезмской области, где проживает 1,7 миллиона человек, образуется около 280 000 тонн твердых отходов в год. В сельской местности, где проживает 67% населения области, только 10% жителей пользуются услугами обращения с отходами.

«Кредит в размере 50 миллионов долларов США предназначен для финансирования строительства двух санитарных полигонов, соответствующих стандартам ЕС, с интегрированными механическими и биологическими очистными сооружениями, оборудованными установками для сортировки и компостирования отходов. Он также поможет построить шесть мусороперегрузочных станций и закупить специальные транспортные средства и оборудование для управления полигоном», — говорится в сообщении.

В свою очередь отмечается, что Каракалпакстан занимает более одной трети всей территории Узбекистана, и почти 2 миллиона его жителей производят около 187 000 тонн твердых отходов в год. Половина населения области проживает в сельской местности, и только треть из них охвачена услугами по вывозу мусора.

«Кредит в размере 70 миллионов долларов позволит построить новый санитарный полигон, соответствующий стандартам ЕС, и поможет модернизировать три существующих полигона для захоронения отходов, которые также будут оснащены комплексными механическими и биологическими очистными сооружениями. ЕБРР также поможет создать региональную сеть пунктов перевалки твердых бытовых отходов в Каракалпакстане и приобрести специализированную технику», — подчеркивается в сообщении.