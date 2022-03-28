Москва, 28 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Сообщения о якобы возможной национализации имущества и компаний российских предпринимателей не более чем утка, заявил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Ранее на фоне комментариев крупных российских бизнесменов появились предположения, что в Кремле допускают возможность национализации не только иностранного имущества, но и отечественных компаний. Песков призвал не реагировать на подобные вымыслы и сохранять трезвость ума.

«Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля также заявил, что телевизионные дискуссии о ходе российской спецоперации на Украине следует считать частным обменом мнениями. Ориентироваться нужно только на заявления Минобороны России.

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