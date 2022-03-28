Симферополь, , 14:18 — REGNUM Впервые за восемь лет Северо-Крымский канал наполнился водой на территории Крыма. Об этом 28 марта сообщает Госкомводхоз.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев, что канал полностью заполнен до перемычки в Нижегородском районе.

«А со стороны Керчи заполнен водой из Белогорского водохранилища и подземных водозаборов. Полностью заполнен», — цитирует Кангиева ТАСС.

В марте 2022 года вода из реки Днепр впервые за восемь лет попала самотёком в Северо-Крымский канал.