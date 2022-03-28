Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM В соцсетях Казахстана в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной начали распространять призывы, нарушающие законодательство республики. Об этом 28 марта говорится в заявлении Генпрокуратуры Казахстана.

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«Сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих стран», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также встречаются сепаратистские призывы в отношении Казахстана. В Генпрокуратуре напомнили, что это является нарушением закона и призвали граждан не поддаваться на подобные провокации.

Сообщается, что максимальное наказание за подобные преступления может достигать десяти лет лишения свободы.