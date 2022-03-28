Душанбе, 28 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана 15 домохозяйств нуждаются в переселении из-за угрозы стихийного бедствия. Об этом сообщает Азия Плюс.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Двор частного дома в селе

Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана провел инженерно-геологическое обследование в целях определения угрозы от схода селей в этой местности. В результате обследования было выяснено, что под угрозой находятся 15 домохозяйств.

Отмечается, что на данный момент комиссия по ЧС района продолжает работу для последующего переселения домохозяйств, находящихся под угрозой стихийного бедствия, в безопасные места.

«Переселенным семьям будет оказана необходимая помощь со стороны местного органа государственной власти и частных предпринимателей района», — говорится в сообщении.