Таллин, 28 марта 2022, 14:18 — REGNUM Вируская окружная прокуратура Эстонии обратилась с кассационной жалобой в Государственный суд, настаивая на отмене оправдательного приговора, вынесенного в отношении экс-министра инфотехнологий Марти Куузика. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания ERR.

Насилие
Насилие
Pixabay.com

Прокуратура считает, что Куузик избивал свою бывшую жену. Однако суды двух первых инстанций не нашли подтверждения этой версии. В феврале 2021 года Тартуский окружной суд согласился с тем, что у экс-супруги Куузика были выявлены телесные повреждения, но при этом не нашел оснований считать, что ей нанес именно обвиняемый. 28 мая 2021 года Вируский окружной суд пришел к выводу, что вина Марти Куузика не доказана и оправдал его.

В ходе процесса Куузик вину не признал. Отрицала факт семейного насилия и его бывшая супруга. Уголовное дело в отношении Куузика завели 29 апреля 2019 года после появления в СМИ информации о семейном насилии.

Куузик, который на тот момент пробыл в должности министра менее двух дней, подал в отставку, назвав обвинения в свой адрес клеветой.