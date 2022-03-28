Таллин, , 14:18 — REGNUM Вируская окружная прокуратура Эстонии обратилась с кассационной жалобой в Государственный суд, настаивая на отмене оправдательного приговора, вынесенного в отношении экс-министра инфотехнологий Марти Куузика. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания ERR.

Насилие Pixabay.com

Прокуратура считает, что Куузик избивал свою бывшую жену. Однако суды двух первых инстанций не нашли подтверждения этой версии. В феврале 2021 года Тартуский окружной суд согласился с тем, что у экс-супруги Куузика были выявлены телесные повреждения, но при этом не нашел оснований считать, что ей нанес именно обвиняемый. 28 мая 2021 года Вируский окружной суд пришел к выводу, что вина Марти Куузика не доказана и оправдал его.

В ходе процесса Куузик вину не признал. Отрицала факт семейного насилия и его бывшая супруга. Уголовное дело в отношении Куузика завели 29 апреля 2019 года после появления в СМИ информации о семейном насилии.

Куузик, который на тот момент пробыл в должности министра менее двух дней, подал в отставку, назвав обвинения в свой адрес клеветой.