Самара, 28 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Преподавателя колледжа железнодорожного транспорта обвинили в получении взятки в Самаре. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Взятка

По версии следствия, в январе текущего года фигурант уголовного дела в кабинете учебного учреждения, который является структурным подразделением Самарский государственный университет путей сообщения, получил 21 тысячу рублей за способствование закрытию академических задолженностей двумя студентам по нескольким учебным дисциплинам.

Сообщается, что фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов после получения денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре врача заподозрили в получении взятки.