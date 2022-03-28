Москва, , 14:16 — REGNUM Сокращение затрат в российском бизнесе произошло довольно резко. Это показатель того, что к текущему кризису бизнес готов гораздо более, чем к предыдущему, который пришелся на начало пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор FinHelp Павел Вешаев.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Срезание затрат — абсолютно оправданное решение в условиях турбулентности, когда нет ясности, чего ожидать, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Два года назад те, кто долго размышлял над тем, срезать расходы или нет, довольно много потеряли (и деньги, а иногда и сам бизнес).

Прошлые кризисы и пандемия коронавируса закалили российских предпринимателей, и они готовы сразу отказываться от тех вещей, которые нацелены на развитие — IT, реклама, маркетинг, сосредоточившись на решении вопросов «здесь и сейчас».

Однако, чтобы стабилизировать ситуацию, одного срезания расходов недостаточно. Более того, срезание расходов должно стать буквально последней точкой в деле реструктуризации бизнеса в новых условиях. Иначе можно «выстрелить себе в ногу» и в порыве срезать то, что составляет ключевой актив бизнеса.

Начинать необходимо с составления нескольких планов развития событий (супернегативный, негативный, нейтральный, хороший) и расчетов финансовой модели под каждый из них.

Под каждый из сценариев должен быть подготовлен свой пакет мер, который включает в том числе и меры по сокращению расходов. Только понимание в цифрах, заложенное в плане и финмодели, даст понимание, как именно сокращение расходов будет сказываться на вашем бизнесе, как пройти точку безубыточности и преодолеть кризис.

Когда есть понимание, сколько необходимо срезать, нужно использовать принцип светофора. Все расходы, которые есть у предпринимателей нужно разделить по группам: красный — без чего нет бизнеса вообще, желтые — основные, зеленые — на перспективу.

Начинать сокращать надо с зеленого сектора — то, что направлено на долгосрочное развитие и не приносит доход в краткосрочной перспективе. Стоит помнить о том, что люди под развитие тоже входят в этот блок.

Как правило, в желтом секторе минимум 10% расходов можно срезать, и это вообще никак не повлияет на бизнес.

Красный сектор нельзя сокращать. Для каждого бизнеса — это свои виды расходов:.

Для кого-то суперквалифицированный персонал, который учат много лет, для кого-то директор одного из направлений, который на своих плечах вывозит 80% продаж, для кого-то аренда престижного офиса, — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство компаний в России (83%) предприняли меры для сокращения издержек в связи с изменениями в социально-экономической конъюнктуры.

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