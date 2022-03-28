Луганск, 28 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Решение о своём будущем граждане Луганской народной республики должны принимать спокойно и с уверенностью, для этого и республиканские власти, и Россия должны хорошо и много поработать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 марта, комментируя высказывания главы ЛНР Леонида Пасечника.

Qypchak Памятник Далю. Водолечебница. Луганск.

Как сообщалось ранее, Пасечник заявил, что в ЛНР будет проведен референдум о присоединении к России. Позже глава ЛНР уточнил, что имел в виду среднесрочную перспективу — уже после завершения военных действий.

«Заявление Леонида Пасечника о возможности проведения референдума по вопросу о вхождении ЛНР в состав России сразу показалось мне преждевременным, но и абсолютно понятным, обоснованным. Действительно, слишком давно жители Луганской Народной Республики стремятся не просто к тому, чтобы полностью освободиться от привязки к Украине, но и — к уверенному стабильному развитию, которое возможно для них только в составе России. Сегодня в борьбе за это будущее приносятся большие жертвы — цель должна их оправдывать.

Всему, однако, своё время. Земли Луганщины должны быть восстановлены, жизнь должна в полной мере наладиться и на той территории, которая была свободна с 2014 года, и во вновь освобождённых районах. Решение о своём будущем граждане ЛНР должны принимать спокойно и с уверенностью. Для того чтобы у них были это спокойствие и эта уверенность, и республиканские власти, и Россия должны хорошо и много поработать.