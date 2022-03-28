Канск, Красноярский край, 28 марта 2022, 14:14 — REGNUM В городе Канске Красноярского края проводится проверка по факту гибели трёх человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.
Пожар произошёл днём 28 марта в доме на улице Герцена в Канске. В ходе тушения в доме обнаружили тела трёх человек с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия. Ещё одного мужчину госпитализировали.
Следствие проводит процессуальную проверку. Специалисты осматривают место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и её ребёнка при пожаре.
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