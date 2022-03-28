Москва, 28 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ряд регионов России серьёзно пострадали за последние годы от паводков. Об этом 28 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В Крыму и ряде субъектов Сибири и Дальнего Востока в последние годы происходили серьёзные паводки: из-за сильных дождей реки выходили из берегов и затапливали имущество граждан, нанесли ущерб значимым объектам социальной и дорожной инфраструктуры», — заявил Мишустин.

В прошлом году правительство уже оказывало помощь таким регионам, направляло средства на поддержку людей, которые потеряли свои дома и имущество, а также на компенсацию ущерба аграриям, напомнил премьер-министр.

«Предусмотрим в бюджете на этот и следующие годы по 2 млрд рублей, чтобы восстановить повреждённые автомобильные дороги в девяти российских субъектах, где случилось наводнение», — указал он.

«Важно в течение двух лет выполнить все необходимые работы. Разрушенные дороги — это большая проблема для жителей и для регионов в целом. Ведь он не может нормально развиваться без хорошего сообщения между городами и сёлами», — подчеркнул Мишустин.