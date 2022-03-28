Москва, , 14:13 — REGNUM Заместитель Председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев («Единая Россия») направил президенту США Джозефу Байдену письмо с требованием внести имя депутата в санкционный список.

Олег Матвейчев Eisr.ru

Господин Джозеф Байден!

К вам обращается депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва Олег Анатольевич Матвейчев, фракция «Единая Россия».

Требую внести меня в санкционный список!

Я отсутствовал на заседаниях Госдумы, на которых рассматривались вопросы признания и союзнических отношений с ЛНР и ДНР, по причине болезни. Во время эпидемии COVID-19 депутатов, даже желающих присутствовать на заседаниях, в Госдуму не допускают.

Вся моя деятельность свидетельствует о том, что я поддерживал эти республики и даже посещал Донбасс. Я также имею медаль «За защиту республики Крым», которую получил за свое активное участие в присоединении Крыма весной 2014 года. Так же я автор первой в России книги о присоединении Крыма «Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир».

Киевские нацисты занесли мою фамилию на интернет-ресурс «Миротворец», где размещают личные данные всех врагов их фашистского режима. Я называю киевский режим фашистским, потому что он официально ведет свою родословную от коллаборационистов, сотрудничавших с Гитлером. И сейчас его политика мало чем отличается от политики фашистов, устроивших геноцид. Впрочем, вас это ничуть не смущает. США и Украина систематически голосуют в ООН против резолюций, осуждающих возрождение нацизма. Гитлеровские приспешники и военные преступники нашли себе убежище в США. Ваша власть покрывала зло, потому что чувствовала в нем родственную душу. Становление вашей государственности сопровождалось массовым геноцидом индейцев. Экономика держалась на работорговле и рабском труде африканских невольников, в отношении которых господствовали расистские принципы и практики.

После Второй Мировой войны США стали инициаторами более 200 конфликтов в 160 странах мира. Это абсолютное большинство всех военных конфликтов в мире. Только в результате вмешательства США в дела Сирии, Ливии и Ирака погибли миллионы мирных людей, а жизнь остальных стала невыносимой. Особо нужно отметить бомбардировки Югославии, которые, вы, господин Байден, лично лоббировали.

Вы можете обманывать наивных европейцев и украинцев, которых превратили в свои инструменты и расходный материал, но Россия видит вас насквозь. И как мы победили других претендентов на мировое господство, Наполеона и Гитлера, так же победим и вас.

В результате ваших санкций я не смогу нанести визит в Америку? Я был в США в 8 штатах на юге и на севере вашей страны, на западном и восточном побережье, я посетил пару десятков городов, в том числе, все самые важные, крупные и богатые. Что я могу сказать? Столько количества нищих и бездомных — нет ни в одной стране Запада! Но вместо того, чтобы тратить бюджет на помощь своим неимущим, вы даете деньги фашистским режимам по всему миру, поддерживаете террористов, типа ИГИЛ, сеете рознь, разрушение и хаос революций, чтобы потом воспользоваться ресурсами ослабевшей страны.

С Россией у вас этот фокус не пройдет! У нас есть хорошая традиция: заканчивать войну в столице врага. Так что в США я обязательно еще побываю, без вашего разрешения, после нашей победы над вами, победы над мировым злом!

Подпись: Заместитель Председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи О.А.Матвейчев.