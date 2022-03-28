Москва, , 14:11 — REGNUM В России за неделю отпускная цена на сахар у производителей увеличилась на 13,2%. Об этом 28 марта заявили Минсельхозе РФ.

Сахар Bargozideha.com

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Согласно данным системы мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза, стоимость свекловичного сахара РФ на 23 марта составили 60,33 рубля за 1 кг, увеличившись за неделю на 13,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии намерены увеличить посевные площади льна, кукурузы, гречихи и сахарной свеклы.