Москва, 28 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В России за неделю отпускная цена на сахар у производителей увеличилась на 13,2%. Об этом 28 марта заявили Минсельхозе РФ.

Bargozideha.com Сахар

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Согласно данным системы мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза, стоимость свекловичного сахара в РФ на 23 марта составила 60,33 рубля за 1 кг, увеличившись за неделю на 13,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии намерены увеличить посевные площади льна, кукурузы, гречихи и сахарной свеклы.