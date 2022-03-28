Рамалла , , 14:13 — REGNUM Король Иордании Абдалла II посетил столицу Палестинкой Автономии Рамаллу с официальным визитом. Об этом 28 марта сообщает Quds News.

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По данным журналистов, в ходе визита прошла встреча монарха с главой Палестины Махмудом Аббасом. Стороны провели переговоры по ситуации в регионе, а также — двустороннее сотрудничество между государствами.

Отмечается, что встреча в Рамалле прошла на фоне саммита, происходящего в израильском городе Негев, где глава МИД Израиля встретился с коллегами из ряда арабских стран.

«Его величество король Абдалла II в сопровождении его королевского высочества наследного принца Аль-Хусейна встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он подтвердил, что Иордания всегда будет стоять на стороне палестинцев и поддерживать их перед лицом проблем, с которыми сталкивается Палестина», — говорится в заявлении канцелярии короля Иордании.