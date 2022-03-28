Ханты-Мансийск, , 14:08 — REGNUM Ямал и Югра лидируют в России по уровню заработных плат в малых и средних населенных пунктах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доходы Realty-ask.ru

Исследование было подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» на основании данных Росстата. Средние зарплаты в малых и средних населённых пунктах рассчитаны для городов с населением более 200 тысяч человек или свыше 50 тысяч на основе муниципальной и региональной статистики. Причём зарплаты приведены с учётом выплаты налога на доходы физических лиц. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2021 года.

Соотношение средней заработной платы в малых и средних населённых пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Ямале составляет 4,79, средняя зарплата — 103.3 тыс. рублей. Это самый лучший показатель в стране. В Югре соответственно 3,76 и 77,9 тыс. рублей, и регион занял четвёртую строчку рейтинга после Ненецкого автономного округа и Мурманской области.

В среднем по России соотношение средней заработной платы в малых и средних населённых пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,39, средняя заработная плата за 2021 год — 43,1 тыс. рублей.