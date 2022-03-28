Курск, , 14:07 — REGNUM Предприятие «Сириус» в Курской области выпускает респираторы, которые могут заменить аналогичные американские изделия. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В респираторе

У предприятия есть свой конструкторский отдел, закройный цех и оборудование, которое позволяет шить изделия любой сложности. В настоящее время выпускается выпускают около 50 тысяч респираторов ежемесячно и после поступления нового оборудования планируется выпускать их более 80 тысяч.

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