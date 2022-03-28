Москва, , 14:07 — REGNUM Согласившись на переговоры с Украиной Россия дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников, поскольку «они уже отчелночили свое», верить им нельзя. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас нам говорят — дайте шанс дипломатии. Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии. Поэтому мы и согласились на переговоры, которые возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами. Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске», — сказал министр в интервью сербским СМИ.

Лавров напомнил, что в феврале 2014 года ЕС выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозиций «и на утро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить».

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Спустя год — в феврале 2015 года в Минске были подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу».

Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, однако ЕС «полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чем договариваются».