Ставрополь, 28 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае проводятся восстановительные работы на территориях, пострадавших от ураганного ветра 27 марта. Власти региона пообещали помощь владельцам частных домов и руководителям муниципалитетов, в которых непогода нанесла большой урон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

«По тем потерям, которые понесли люди в результате сильного ветра — мы должны помочь всем все восстановить», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Всего в крае, по предварительным данным, произошло отключение электроснабжения в восьми населенных пунктах шести муниципальных округов. Без света некоторое время оставались около 48 тыс. жителей. Ремонтные работы по устранению аварии были завершены к утру 28 марта.

«Также повреждены кровли 18 зданий, в том числе восьми социальных объектов. Предварительная общая площадь поврежденных кровель — 1260 кв. метров», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Всем пострадавшим от ветра будут предоставлены кровельные материалы из регионального резервного фонда.

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