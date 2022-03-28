* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 28 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане издал указ, в котором говорится, что присутствие детей на военных базах спровоцирует распри и дискредитирует силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также запретил вербовку несовершеннолетних в ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

8am.af Дети в Афганистане

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада в указе от 27 марта заявил, что несовершеннолетним не разрешается принимать участие в «джихадистских операциях» из-за их физических недостатков. Также отмечается, что присутствие детей на военных базах также приведёт к «интригам» и дискредитации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мулла Хайбатулла заявил, что те, кто нарушит этот приказ, будут лишены права на ношение оружия.

Ранее представители министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока также призвали военных не вербовать несовершеннолетних в ряды движения.

Талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) юридически не установлен возраст достижения совершеннолетия. При прежней власти несовершеннолетними назывались лица моложе 18 лет.

Очевидно, под «интригами» и «дискредитацией» лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называл возможные слухи о весьма распространенном в Афганистане явлении — вступлении взрослых мужчин (в данном случае, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в интимную близость с мальчиками и подростками, так называемом «бачабози».