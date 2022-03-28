Глава ещё одного челябинского сельхозпредприятия попался на мошенничестве
Челябинск, 28 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Челябинской области руководитель ещё одного сельскохозяйственного кооператива попался на мошенничестве при получении субсидии. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Установлено, что он сдал в региональный минсельхоз фиктивные документы для получения субсидии. И ему было выдано более 97 тыс. рублей.
Преступление выявили полицейские. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления.