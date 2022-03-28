Москва, 28 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Беспрецедентная геополитическая нестабильность способствует подорожанию криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«В ближайшие месяцы при высокой волатильности биткоин и другие криптовалюты могут продолжить движение вверх. Беспрецедентная геополитическая нестабильность этому способствует, — сказал Ковригин. — Однако вложения в крипту можно рассматривать лишь как дополнительный инструмент инвестирования. Этот актив всегда был самым нестабильным в плане котировок, и в последующие месяцы его волатильность еще больше увеличится. При сохранении сбережений надо помнить о важности диверсификации, и криптовалюты — лишь один из множества её инструментов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, с чем связан рост котировок биткоина.