Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Два человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на автомобильной дороге «Санкт-Петербург — Ручьи», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

ДТП произошло на 137 км автомобильной дороги 28 марта в 07:30 мск. 35-летний водитель коммерческого автобуса Zhong Tong, развозящего рабочих, совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Granta.

«В результате ДТП водитель и пассажир LADA, мужчины на вид 35−40 лет, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В автобусе пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии.