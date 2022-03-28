Кострома, 28 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Генеральный директор «Костромского авиапредприятия» Александр Лукин заявил об отсутствии проблем с осуществлением перелётов. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Самолёт «Костромского авиапредприятия»

Напомним, ранее со ссылкой на источник РБК заявило о скором закрытии Ростовского завода гражданской авиации No 412. Предприятие ремонтирует моторы самолётов марок Ан-24 и Ан-26. Именно такие в своей работе использует костромское предприятие.

В случае, если ростовское предприятие закроется, отремонтировать двигатели можно будет только в одном месте в России — на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области. Трудность заключается в том, что предприятие работает на оборонную отрасль и не сможет быстро отрабатывать все гражданские заказы.

По словам Лукина, Костромское авиапредприятие договорилось о производстве работ с Арамилем. Кроме этого, акционерное общество создало запас «необходимых ремонтных элементов», что позволяет осуществлять полёты в штатном режиме:

«На сегодняшний день никаких проблем с перелётами нет. Объясню ситуацию: ремонтировать мотор капитально нужно раз в 5−7 лет. Зная про ростовский завод, в конце 2021 года мы перевели весь ремонт в Арамиль. Мелкие текущие ремонты, которые могут возникнуть по ходу дела, производятся на базе в Нижнем Новгороде. Запчастями мы также запаслись заранее. Поэтому мы ничего не останавливаем, в этом году проблем с ремонтами точно не предвидится», — рассказал гендиректор.

Костромское авиапредприятие выполняет рейсы из Костромы в Санкт-Петербург, Анапу и Казань. Его акции принадлежат Костромской области с 2010 года.