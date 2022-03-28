Калуга, , 14:35 — REGNUM В Калужской области Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля без ограничений по Covid-19. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александр Аникеев.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В области создан необходимый запас оборудования и расходных материалов для проведения испытаний и проверки работ. В 2022 году подготовлено 57 экзаменационных пунктов. В их организации будет задействовано около двух тысяч человек. В последней четверти учебного года все они пройдут специальное обучение. Кроме этого, пройдут несколько тренировочных мероприятий с участием выпускников и без них. Их цель — на практике познакомить экзаменующихся с процедурой проведения ЕГЭ и проверить работу техники. Так, около 500 родителей из всех муниципальных районов области проверили свои знания в ходе просветительской акции «Сдаём вместе».

«Экзамены будут сдавать 4680 выпускников. Сейчас досрочно проходят государственную итоговую аттестацию чуть более 50 человек. Последний звонок для выпускников 11-х классов прозвучит 25 мая. Выпускные балы в средних школах пройдут 25 июня», — отметил Александр Аникеев.

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