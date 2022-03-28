Оренбург, 28 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев потребовал привлечь к ответственности виновных в том, что весной асфальт начинает «таять» вместе со снегом. Сегодня, 28 марта, на заседании межведомственной рабочей группы, посвященном реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и эффективности работы правоохранителей, Медведев указал на необходимость осуществления ответственными органами и должностными лицами комплексного подхода к пресечению нарушений при ремонте дорог, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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За прошлый год и с начала 2022 года на территории региона в сфере реализации нацпроекта выявлено 140 нарушений федерального законодательства. В целях их устранения внесено 41 представление, опротестовано три незаконных правовых акта, объявлено 21 предостережение.

Дисциплинарное наказание понесли 26 должностных лиц, административное — 19 должностных и юридических лиц. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело.

Стоит отметить, оренбуржцы ежегодно жалуются на то, что асфальт «тает» вместе со снегом, а качество ремонта дорог оставляет желать лучшего. В частности, в Оренбурге горожане отмечают отсутствие ливневок или их нерабочее состояние. В результате вода собирается на проезжей части, разрушая дорожное полотно.