Москва, 28 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Рост котировок биткоина в большей степени связан с сильными ограничениями в области международных переводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что биткоин подорожал на 7%.

David McBee Криптовалюта

«Рост котировок биткоина в большей степени связан с сильными ограничениями в области международных переводов. Россия и Европа, по сути, друг от друга в экономическом плане отгородились крепкой стеной, и единственным способом переводов денег остаётся биткоин. Ужесточение российского законодательства и строгая риторика правоохранителей о возможной ответственности за переводы в недружественные страны вынуждают жителей РФ использовать криптовалюту, остающуюся неподконтрольной официальным властям. Поэтому спрос и количество транзакций растут, а это вызывает рост котировок», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 марта, цена биткоина достигла 47 тысяч долларов.