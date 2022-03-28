Воронеж, , 14:02 — REGNUM Бывший заместитель начальника УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин не смог оспорить в суде наложение дисциплинарного взыскания. Решение по иску 24 марта вынесла судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда, говорится в сообщении облсуда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу Качкина И.Н. на решение Центрального районного суда г. Воронежа от 29.11.2021 г. , которым Качкину И.Н. отказано в удовлетворении иска к Главному Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области об оспаривании дисциплинарного взыскания», — говорится в сообщении суда.

Как уточняется, дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии было наложено на Качкина приказом ГУ МВД по Воронежской области от 31 декабря 2019 года «за совершение коррупционного правонарушения, выразившейся в ненадлежащем выполнении обязанности по предоставлению сведений о своих расходах и об источниках средств». Качкин направил иск, оспорив данный приказ. Центральный суд Воронежа в августе 2020 года отказал в удовлетворении иска. Затем Качкин пытался оспорить решение через судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда, который отказал в удовлетворении. После этого он подал кассационную жалобу. В итоге в марте 2021 года определением Первого кассационного суда общей юрисдикции решение районного суда и апелляционное определение облсуда были отменены.

Однако при новом рассмотрении Центральный райсуд Воронежа отказал Качкину в иске. 24 марта 2022 года судебная коллегия по гражданским делам Воронежского облсуда рассмотрела апелляционную жалобу Качкина и вынесла решение оставить её без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года прокуратура обнаружила у теперь уже бывшего замначальника УГИБДД более 30 объектов недвижимости, основная часть была зарегистрирована на его родителей. Отметим, что доходы на приобретение девяти объектов семья сумела доказать, однако появление 22 квартир объяснить не удалось. Сам Качкин был уволен из органов внутренних дел в августе 2021 года. Он является фигурантом трёх уголовных дел.

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