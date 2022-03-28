Беэр-Шева, Израиль, 28 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В израильском регионе Негев прошла встреча министров иностранных дел Израиля, а также ряда арабских стран — Египта, Марокко, Бахрейна и ОАЭ при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом 28 марта сообщает Dostor.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

По данным журналистов, в ходе встречи обсуждались вопросы нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем, а также — ситуация в Палестине.

Участники саммита осудили радикальные палестинские группировки, которые, по их мнению, подрывают процесс мирного урегулирования ситуации в регионе.

«Мы подчеркивали, что две страны будут жить вместе бок о бок в полном мире, и в последние годы мы пытались урегулировать отношения и достичь взаимного мира между Израилем и Палестиной ради народов региона», — заявил глава МИД Египта Самех Шукри.