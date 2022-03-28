Москва, , 14:01 — REGNUM Представленный Еврокомиссией план ускоренного снижения зависимости от российского газа в 2022 году на две трети вызывает тревогу бизнеса и домохозяйств по всей Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Предлагаемое к рассмотрению предложение Международного экономического агентства о понижении температуры в промышленных и жилых помещениях на один градус не вызывает энтузиазма у европейцев.

Введенные ограничения на экспорт древесной крошки оставили жителей Великобритании без привычного сырья для топки печей и каминов.

Высокая цена природного газа на европейском рынке уже вызвала рост стоимости товаров химической промышленности и минеральных удобрений, которые активно используют этот вид энергоносителей для их получения.

Большие риски для российского экспорта продовольствия несут возможные санкции США и ЕС, которые могут существенно осложнить проведение внешнеторговых операций.

Саботаж европейских логистических компаний вместе с минированием украинскими военными акватории Черного моря заблокировал перевозки российского зерна в Турцию и Северную Африку, что может поставить вопрос о гуманитарной катастрофе в ряде африканских стран.

Цены на российскую пшеницу на биржевом продовольственном рынке обновили очередной рекорд. Сокращение закупок зерна привело к росту стоимости в Европе муки и продуктов питания, в том числе и росту стоимости корма для выращивания свиней. Инфляция в Европе по итогам 2021 года составила 5% годовых.

На фоне роста цен основной поставщик природного газа в Германии — компания Gasag объявила о повышении тарифов для потребителей на 26% с 1 мая 2022 года.

Таким образом, введение санкций против России стало для Европы сродни выстрелу себе в ногу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские страны, в частности Великобритания, вводя ограничения против России, даже не задумывались о последствиях антироссийских санкций, заявил политический обозреватель Энтони Уэббер.

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