Казань, , 15:16 — REGNUM На территории Татарии 29 марта существенно ухудшатся погодные условия. Об этом сообщают региональные метеослужбы.

Снег Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 29 марта в республике ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные. Вероятна метель с ухудшением видимости до 500−1000 метров. На дорогах местами возможны гололед, снежная каша, образование снежных заносов. Ожидается сильный ветер порывами 18−23 м/с.

Температура воздуха ночью составит —5…—10 °С, на востоке республики при прояснениях — до 15 градусов мороза, днем потеплеет до +1…+6 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Орске с 28 марта до 2 апреля службы экстренного реагирования, коммунальные и дорожные предприятия, сетевые организации переведены в режим повышенной готовности. Ожидается усиление ветра, снег и дождь.

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