Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2022 года за счёт введения единого тарифа отменят действующие участковый и километровый тарифы на пригородных маршрутах городских автобусов. Об этом 28 марта сообщили в правительстве Петербурга.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Участковый тариф предусматривает установление разной платы в зависимости от пункта назначения. Он применяется для удалённых районов города (Петродворцовый, Курортный, Пушкинский и другие). Максимальная стоимость проезда составляет до 180 рублей (120 рублей по «Подорожнику»).

В случае с километровым тарифом, который связывает Петербург и населенные пункты Ленобласти, максимальная стоимость проезда доходит до 200 рублей.

Переход на новый единый тариф предусмотрен в рамках проведения транспортной реформы. Так, стоимость проезда для пассажиров этих маршрутов с 1 апреля составит 60 рублей при разовой оплате и 40 рублей по «Подорожнику».

Добавим, в Петербурге также введут тариф «60 минут». Он предполагает, что в рамках одного часа пассажир за 50 рублей сможет совершить неограниченное количество пересадок.

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